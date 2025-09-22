بھٹو یونیورسٹی :عارضی وی سی نے ایم ڈی کیٹ ڈیوٹی کیلئے خود کو نامزد کر لیا
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے عارضی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر موسیٰ خان نے سعودی عرب میں ایم ڈی کیٹ امتحان کی نگران ڈیوٹی کے لئے خود اپنی منظوری دی۔
پروفیسر موسیٰ نے ریاض میں منعقد ہونے والے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے خود کو نامزد کرتے ہوئے پی ایم ڈی سی کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کیا ،پروفیسر موسیٰ مسلسل چو تھی سال بار امتحان میں نگران کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی رجسٹرار طاہر محمود بھی سعودی عرب جائیں گے ، شعبہ امتحانات نے دونوں افسران کی نامزدگی رجسٹرار کو بھیجی، جنہوں نے منظوری کیلئے یہ سمری وائس چانسلر کو بھجوائی۔ بعد ازاں وی سی نے اس پر خود دستخط کرتے ہوئے پی ایم ڈی سی کو ناموں کی توثیق کر دی۔یاد رہے کہ صدر پاکستان نے پروفیسر موسیٰ خان کو جنوری 2025 میں تین ماہ کے لیے عارضی وی سی تعینات کیا تھا، جس میں دو مئی کو مزید تین ماہ کی توسیع کی گئی۔ یکم ستمبر 2025 کو وزارت قومی صحت کی سفارش پر صدر نے پروفیسر تنویر خالق کو مستقل وائس چانسلر مقرر کیا، تاہم انہوں نے پروفیسر موسیٰ خان کی جانب سے کی گئی نامزدگی کو برقرار رکھا۔پروفیسر تنویر خالق نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی کہ پروفیسر موسیٰ خان نے بطور عارضی وی سی امتحانی ڈیوٹی کے لیے خود کو نامزد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ نامزدگی پی ایم ڈی سی کو ارسال ہو چکی ہے، اس لئے اب اسے منسوخ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔پروفیسر موسیٰ خان نے اس حوالے سے دنیا کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔