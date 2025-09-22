صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھٹو یونیورسٹی :عارضی وی سی نے ایم ڈی کیٹ ڈیوٹی کیلئے خود کو نامزد کر لیا

  • پاکستان
بھٹو یونیورسٹی :عارضی وی سی نے ایم ڈی کیٹ ڈیوٹی کیلئے خود کو نامزد کر لیا

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) شہید ذوالفقار علی بھٹو میڈیکل یونیورسٹی کے عارضی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر موسیٰ خان نے سعودی عرب میں ایم ڈی کیٹ امتحان کی نگران ڈیوٹی کے لئے خود اپنی منظوری دی۔

پروفیسر موسیٰ نے ریاض میں منعقد ہونے والے ایم ڈی کیٹ ٹیسٹ کے لیے خود کو نامزد کرتے ہوئے پی ایم ڈی سی کو باقاعدہ مراسلہ ارسال کیا ،پروفیسر موسیٰ مسلسل چو تھی سال بار امتحان میں نگران کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کے ہمراہ ڈپٹی رجسٹرار طاہر محمود بھی سعودی عرب جائیں گے ، شعبہ امتحانات نے دونوں افسران کی نامزدگی رجسٹرار کو بھیجی، جنہوں نے منظوری کیلئے یہ سمری وائس چانسلر کو بھجوائی۔ بعد ازاں وی سی نے اس پر خود دستخط کرتے ہوئے پی ایم ڈی سی کو ناموں کی توثیق کر دی۔یاد رہے کہ صدر پاکستان نے پروفیسر موسیٰ خان کو جنوری 2025 میں تین ماہ کے لیے عارضی وی سی تعینات کیا تھا، جس میں دو مئی کو مزید تین ماہ کی توسیع کی گئی۔ یکم ستمبر 2025 کو وزارت قومی صحت کی سفارش پر صدر نے پروفیسر تنویر خالق کو مستقل وائس چانسلر مقرر کیا، تاہم انہوں نے پروفیسر موسیٰ خان کی جانب سے کی گئی نامزدگی کو برقرار رکھا۔پروفیسر تنویر خالق نے روزنامہ دنیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس کی تصدیق کی کہ پروفیسر موسیٰ خان نے بطور عارضی وی سی امتحانی ڈیوٹی کے لیے خود کو نامزد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ نامزدگی پی ایم ڈی سی کو ارسال ہو چکی ہے، اس لئے اب اسے منسوخ کرنا مناسب نہیں ہوگا۔پروفیسر موسیٰ خان نے اس حوالے سے دنیا کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

ون ویلنگ کی ویڈیوز اپ لوڈ کرنے والا ملزم گرفتار

راجہ جنگ :نشے کے عادی شوہر نے بیوی کو چھری مار کر زخمی کردیا

نارنگ، موٹرسائیکل سوار فائرنگ سے قتل

قصور:وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، زیورات سے محروم

ریلوے پولیس : بچوں سے زیادتی کا ملزم گرفتار

غیر قانونی اسلحہ رکھنے والا شہری گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak