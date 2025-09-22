صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی نصف معیشت سیلابی خطرات کی زد میں :وزارت پلاننگ

  • پاکستان
اسلام آباد(آن لائن)وزارتِ پلاننگ نے اپنی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پاکستان کی نصف معیشت سیلابی خطرات کی زد میں ہے۔ وہ شہر اور علاقے جو مختلف نوعیت کے سیلابوں سے متاثر ہوسکتے ہیں وہ قومی جی ڈی پی میں تقریباً 50 فیصد حصہ ڈال رہے ہیں۔

ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ان شہروں میں بڑے پیمانے پر سیلاب آیا تو ملکی معیشت کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے ،لاہور سیلابی خطرات کی زد میں سب سے نمایاں شہر ہے جو ملکی جی ڈی پی میں 11.5 فیصد حصہ ڈالتا ہے ۔ اسی طرح کراچی کا جی ڈی پی میں حصہ 20 فیصدہے ،پشاور کا قومی معیشت میں 2 فیصد، ملتان کا 3 ، کوئٹہ کا 1.1 جبکہ اسلام آباد اور راولپنڈی کا مجموعی طور پر 2.3 فیصد حصہ ہے ۔وزارتِ پلاننگ نے اپنی رپورٹ میں انتباہ کیا ہے کہ ان شہروں کو نہ صرف اربن فلڈنگ بلکہ دریائی سیلاب جیسے دوہری خطرات لاحق ہیں، جو انہیں انتہائی حساس بنا دیتے ہیں۔ کسی بڑے سیلاب کی صورت میں یہ شہر نہ صرف تباہی کا شکار ہوں گے بلکہ پاکستان کی مجموعی معیشت پر بھی شدید منفی اثرات مرتب ہوں گے۔

