کسٹمزکی ضبط شدہ گاڑی قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کے زیراستعمال
اسلام آباد (ایس ایم زمان) قومی اسمبلی سیکریٹریٹ پاکستان کسٹمز کی ضبط شدہ گاڑی استعمال کر رہا ہے، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے مذکورہ گاڑی ڈپٹی سپیکر کو سرکاری طور پر استعمال کے لیے دے رکھی ہے۔۔۔
مذکورہ کسٹمز کی ضبط شدہ گاڑی پر سرکاری نمبر لگایا گیا ہے ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے پاکستان کسٹمز سے ضبط شدہ گاڑی حاصل کر رکھی ہے ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے مذکورہ گاڑی کسٹمز سے سرکاری طور پر استعمال کے لیے حاصل کی ہے ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے کسٹم کسٹمز حکام کو مذکورہ گاڑی کے لیے کوئی رقم ادا نہیں کی ہے اور نہ ہی نیلام کے ذریعے خریدی ہے ، مذکورہ گاڑی تاحال پاکستان کسٹم کی ملکیت ہے اور قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے استعمال کے لیے حاصل کر رکھی ہے ، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے ڈائریکٹر جنرل میڈیا ظفر سلطان نے دنیا کو تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ کسٹم سے گاڑی لی گئی ہے تاہم قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے اس کے لیے کوئی ادائیگی نہیں کی ہے ، ڈی جی میڈیا نے کہا کہ سپیکر قومی اسمبلی نے نئی گاڑی خریدنے کی اجازت نہیں دی ہے اس لیے کسٹمز حکام سے گاڑی لے کر ڈپٹی سپیکر کو سرکاری استعمال کے لیے دی ہے۔