عالمی امن کیلئے پاک فوج کا 29 ممالک میں کردار قابلِ تحسین

  • پاکستان
اسلام آباد(اے پی پی)دنیا بھر میں 21 ستمبر کو عالمی امن کا دن منایا گیا، اس دن کا مقصد جنگ، تشدد اور تنازعات کے خاتمے کے لئے عالمی سطح پر امن کے قیام کی کوششوں کو اجاگر کرنا ہے۔۔۔

پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جنہوں نے اقوامِ متحدہ کے امن مشنز میں بھرپور حصہ لیا ہے ،اب تک 235,000 سے زائد پاکستانی فوجی اقوام متحدہ کے 48 امن مشنز میں 29 ممالک میں خدمات انجام دے چکے ہیں۔ یہ دستے مشکل اور تنازعات سے بھرے علاقوں میں امن قائم کرنے میں صفِ اول کا کردار ادا کرتے رہے ہیں ،پاکستانی امن فوج نے اعلیٰ تربیت، لگن اور جذبے سے مشنز کو کامیابی سے مکمل کیا ،پاکستان کو اقوامِ متحدہ کے ساتھ دیرینہ وابستگی پر فخر ہے مستقبل میں بھی عالمی امن کے لئے مثبت کردار ادا کرنے کے عزم کا اعادہ ہے۔

جرم و سزا کی دنیا

