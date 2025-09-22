مقدمات کابڑی تعدادمیں التوالمحہ فکریہ
اسلام آباد(دنیا نیوز)وفاقی وزیرِ قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ کم کرنے کیلئے سنجیدہ کوششیں کررہے ہیں۔تقریب سے خطاب کرتے ہوئے۔۔۔
اعظم نذیر تارڑ کا کہنا تھا کہ ہمارے دین اسلام میں تصفیہ کی ہدایت کی گئی ہے، معاشرے میں تنازعات کا مل جل کرحل نکالنا چاہئے ،اُنہوں نے کہا کہ عدالتوں میں بڑی تعداد میں مقدمات کا التوا میں ہونا لمحہ فکریہ ہے ،وفاقی وزیِر قانون کا مزید کہنا تھا کہ مقدمات کی تعداد میں کمی لانے کے لیے لا اینڈ جسٹس کمیشن نے ہماری رہنمائی کی۔