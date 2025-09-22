حکومت کی معاشی پالیسیاں مثبت
نوشہرہ (آن لائن) وزیراعظم پاکستان کے مشیر داخلہ پرویز خٹک نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں کی بدولت ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔
پاک سعودیہ دفاعی تعاون خطے میں نئی جدوجہد کی جانب ایک اہم قدم ہے ۔جہانگیرہ میں جدید سالار فلنگ اسٹیشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب اور میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے حکومت عوام دوست پالیسیوں کو ترجیح دے رہی ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ گولڈ مائننگ تنازع نظام پور جبی کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تھا جو جلد حل ہونے والا ہے۔