نارووال میں بہت نقصان ہوا

نارووال میں بہت نقصان ہوا

نارووال (این این آئی) وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا ہے کہ سیلاب سے ضلع نارووال میں بہت نقصان ہوا، یہ تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب تھا، ہمارا مشن تعلیم، تعلیم اور صرف تعلیم ہے۔

نارووال کے گاؤں دودھے میں سیلاب متاثرین سے خطاب میں احسن اقبال نے کہا کہ ہم نے بھارت کو عبرت ناک شکست دی ، الحمدللہ معرکہ حق نے پاکستان کا دنیا کے سامنے نام پیدا کر دیا ،ہم نے بھارت کو بتا دیا کہ تم جتنے مرضی جہاز اکٹھے کر لو، پاکستانی قوم تمہیں شکست دینا جانتی ہے ۔ احسن اقبال نے کہا کہ ہمیں نقصان کرنے والے کیڑوں اور جانوروں سے اپنی فصل کو بچانا ہے ، یہ کیڑے ہماری ترقی پر حملہ آور ہوں گے تو ان کو تلف کرنے والا سپرے بھی موجود ہے۔

