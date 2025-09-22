صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

1 ماہ میں متاثرین کے نقصانات کا ازالہ

  • پاکستان
لاہور(این این آئی)وزیر خزانہ پنجاب مجتبیٰ شجاع الرحمن نے کہا ہے کہ پنجاب کی مالی حالت مستحکم ہے، فنڈز کی کمی نہیں، ایک ماہ کے اندر سیلاب متاثرین کے نقصانات کا ازالہ کر دیا جائے گا۔۔۔

 وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر تمام سرکاری اداروں نے آرمڈ فورسز کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشنز کو کامیاب بنایا اور متوقع نقصانات کو کم سے کم کر دیا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز لاہور کے مقامی ہوٹل میں منعقدہ سیمینار سے خطاب کے دوران کیا۔ اس موقع پر صوبائی وزیر برائے ہاؤسنگ بلال یاسین، ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان کاٹھیا ، آر پی او شیخوپورہ اطہر اسماعیل،ڈی جی ایمرجنسی سروسز رضوان نصیر،ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران اور بشپ لاہور بھی موجود تھے ۔ مجتبیٰ شجاع الرحمن نے شرکا ء کو مزید بتایا کہ مون سون کے دوران ہندوستان کی جانب سے بڑی مقدار میں چھوڑا جانے والا پانی بڑے نقصانات کا سبب بنا۔

