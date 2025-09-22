صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ :علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سے 6 ماہ کی بچی اغوا

  • پاکستان
سیالکوٹ :علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سے 6 ماہ کی بچی اغوا

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کے بچہ وارڈ سے 6 ماہ کی بچی اغوا ہوگئی، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ،مائرہ 4 روز سے ہسپتال میں داخل تھی۔

مغوی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ اغوا کار نامعلوم خاتون 5 گھنٹے وارڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہی، اغوا کرنے کی سی سی ٹی وی ویڈ یو منظر عام پر آگئی۔ اغوا کار خاتون بچی کو گود میں اٹھائے وارڈ کے اندر اور باہر جا رہی ۔ اغوا کار خاتون نے خود کو سی سی ڈی آفیسر ظاہر کیا تھا۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی تلاش کیلئے سیف سٹی کیمروں کو چیک کیا جا رہا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

انجمن تاجران کا شرح سود سنگل ڈیجٹ پر لانیکا مطالبہ

پاک سعودی معاہدہ جغرافیائی سطح پر بڑی کامیابی ،افتخار ملک

آئی بی اے کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر اکبر زیدی کو سی ای او ایوارڈ سے نوازا گیا

نوجوانوں فرقان اور حسان نے پاشا ایوارڈ حاصل کرلیا

پاک،ویتنام ترجیحی تجارتی معاہدے کیلئے مذاکرات جلد ہونگے ،سفیر

ٹیکس بار کاٹیکس ادائیگی کی تاریخ میں توسیع کا مطالبہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak