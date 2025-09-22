سیالکوٹ :علامہ اقبال ٹیچنگ ہسپتال سے 6 ماہ کی بچی اغوا
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا) علامہ اقبال میموریل ٹیچنگ ہسپتال کے بچہ وارڈ سے 6 ماہ کی بچی اغوا ہوگئی، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ،مائرہ 4 روز سے ہسپتال میں داخل تھی۔
مغوی بچی کے والد کا کہنا ہے کہ اغوا کار نامعلوم خاتون 5 گھنٹے وارڈ میں ہمارے ساتھ موجود رہی، اغوا کرنے کی سی سی ٹی وی ویڈ یو منظر عام پر آگئی۔ اغوا کار خاتون بچی کو گود میں اٹھائے وارڈ کے اندر اور باہر جا رہی ۔ اغوا کار خاتون نے خود کو سی سی ڈی آفیسر ظاہر کیا تھا۔ ترجمان پولیس کا کہنا ہے کہ بچی کی تلاش کیلئے سیف سٹی کیمروں کو چیک کیا جا رہا ہے ۔