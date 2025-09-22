صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ،شہریوں کو لاکھوں کانقصان

  • پاکستان
چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ،شہریوں کو لاکھوں کانقصان

لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے۔

بتایاگیاہے کہ جوہر ٹأن میں اشرف سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،مصری شاہ میں محمود سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل ،شمالی چھاؤنی میں زبیر سے 1 لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل ،نشترکالونی میں کرامت سے 1لاکھ15ہزار روپے اور موبائل ، برکی میں اسلم سے 1لاکھ 10ہزارروپے ، موبائل  اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا،غازی آباد اور لیاقت آباد سے گاڑیاں جبکہ گلشن اقبال، اچھرہ اور گڑھی شاہو سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ایشیا کپ سپر فور:پاکستان کی شکست پر شائقین مایوس،بھارتی ٹیم نے پھر ہاتھ نہیں ملایا

ٹیم نے پر فیکٹ گیم نہیں کھیلا،ٹارگٹ زیادہ ہونا چاہئے تھا:آغا

ڈین جونز نے میری کارکردگی بہتر بنائی:شرجیل خان

بھارتی کپتان نے ٹیم کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کا مشورہ دیا

لٹن داس سب سے زیادہ ٹی 20رنز بنانے والے بنگالی بیٹر

کوشل مینڈس نے سنگاکارا سے ٹی ٹوئنٹی ریکارڈ چھین لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak