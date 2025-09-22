چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتیں ،شہریوں کو لاکھوں کانقصان
لاہور(کرائم رپورٹر)شہر میں چوری و ڈکیتی کی متعدد وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ، موبائل فونز ،موٹرسائیکلوں اور گاڑیوں سے محروم ہوگئے۔
بتایاگیاہے کہ جوہر ٹأن میں اشرف سے 1 لاکھ 40ہزار روپے اور موبائل فون،مصری شاہ میں محمود سے 1 لاکھ 30ہزار روپے اور موبائل ،شمالی چھاؤنی میں زبیر سے 1 لاکھ 20ہزار روپے اور موبائل ،نشترکالونی میں کرامت سے 1لاکھ15ہزار روپے اور موبائل ، برکی میں اسلم سے 1لاکھ 10ہزارروپے ، موبائل اور دیگر سامان لوٹ لیا گیا،غازی آباد اور لیاقت آباد سے گاڑیاں جبکہ گلشن اقبال، اچھرہ اور گڑھی شاہو سے موٹرسائیکلیں چوری ہو گئیں۔