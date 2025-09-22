روجھان :عمرانی گینگ سے 6 مغوی بازیاب ،7سہولت کار گرفتار
روجھان ،لاہور( نمائندہ دنیا ،کرائم رپورٹر)روجھان پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے عمرانی گینگ سے 6 مغوی بازیاب کرلئے ،7سہولت کار گرفتار ، کئی ٹھکا نے نذر آتش کر دئیے۔
ترجمان پنجاب پولیس کے مطابق عمرانی گینگ کے ڈاکوؤں نے گزشتہ اتوار کی شب روجھان سے 6 شہریوں کو اغوا کیا تھا اور انہیں کچے کے علاقے کی طرف لے گئے تھے ۔ پولیس نے اطلاع ملتے ہی علاقے کو گھیرے میں لے کر بھرپور آپریشن شروع کیا۔ اس دوران ڈاکوؤں کے ٹھکانوں پر پولیس اور جرائم پیشہ عناصر کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا تاہم پولیس کی جوابی کارروائی کے بعد ڈاکو فرار ہوگئے ۔ آپریشن کے دوران پولیس نے 7 سہولت کار گرفتار کر لیے اور ڈاکوؤں کے کئی ٹھکانوں کو نذرِ آتش کر دیا جبکہ فرار ہونے والے ڈاکوؤں کی تلاش اور گرفتاری کے لیے کارروائی جاری ہے ۔بازیاب ہونے والے مغویوں کو پولیس اور مقامی قیادت نے ورثا کے حوالے کر دیا۔ مغویوں کے اہل خانہ نے پنجاب حکومت، پنجاب پولیس اور مقامی رہنماؤں کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر روجھان مسلم لیگ (ن)کے مقامی ایم پی اے سردار خضر حسین مزاری نے بازیاب ہونے والے مغویوں کو مالائیں پہنائیں اور انہیں مبارکباد دی۔آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے راجن پور پولیس کو مغویوں کی بحفاظت بازیابی پر شاباش دیتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے پنجاب پولیس ہر لمحہ سرگرم عمل ہے ۔دریں اثنا انڈس ہائی وے قمبرانی پولیس چوکی پر ڈاکوؤں کے حملے میں ایک پولیس اہلکار اغوا ہونے کے بعدپولیس کا ایس ایس پی کشمورمحمد مرادکی نگرانی میں ڈاکوؤ ں کیخلاف جدید اسلحہ کیساتھ آپریشن، جس کے نتیجے میں انعام یافتہ دو ڈاکوشفیق ڈاہانی اورصحبت جاگیرانی مارے گئے جبکہ پانچ ڈاکو زخمی ہوگئے ۔پولیس نے مارے جانیوالے ایک ڈاکو شفیق ڈاہانی کی لاش تحویل میں لیکرکندھ کوٹ ہسپتال منتقل کردی ۔