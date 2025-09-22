عراقی فیملی کو قتل کی دھمکیاں دینے ، تاوان مانگنے والا گرفتار
اسلام آباد، پشاور(آئی این پی)عراقی فیملی کو قتل کی دھمکیاں دینے اور تاوان کی رقم مانگنے پر عراقی سفارت خانے کی درخواست پر ملزم مصطفی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔
درخواست کی گئی تھی کہ ایک عراقی فیملی کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس سے تاوان کی رقم مانگی جا رہی ہے جس پر این سی سی آئی اے نے پشاور میں کارروائی کرتے ہوئے پاک افغان بارڈر کے قریب سے ملزم مصطفی خان کو گرفتار کیا جو پشاور کا رہائشی ہے ، ملزم ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم نے عراقی فیملی کے اکاؤنٹ ہیک کیے اور پرسنل ڈیٹا چرا لیا تھا جس کے بعد اس نے تاوان مانگا اور رقم کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے پر قتل اور ذاتی ڈیٹا پبلک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ملزم نے عراقی فیملی کی ایک بچی کے نام پر جعلی اکاؤنٹ بنا کر کچھ پرسنل ڈیٹا پبلک بھی کر دیا تھا۔ مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔