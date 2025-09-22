صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عراقی فیملی کو قتل کی دھمکیاں دینے ، تاوان مانگنے والا گرفتار

  • پاکستان
عراقی فیملی کو قتل کی دھمکیاں دینے ، تاوان مانگنے والا گرفتار

اسلام آباد، پشاور(آئی این پی)عراقی فیملی کو قتل کی دھمکیاں دینے اور تاوان کی رقم مانگنے پر عراقی سفارت خانے کی درخواست پر ملزم مصطفی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔

درخواست کی گئی تھی کہ ایک عراقی فیملی کو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں اور اس سے تاوان کی رقم مانگی جا رہی ہے جس پر این سی سی آئی اے نے پشاور میں کارروائی کرتے ہوئے پاک افغان بارڈر کے قریب سے ملزم مصطفی خان کو گرفتار کیا جو پشاور کا رہائشی ہے ، ملزم ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہا تھا۔سائبر کرائم ایجنسی کے مطابق ملزم نے عراقی فیملی کے اکاؤنٹ ہیک کیے اور پرسنل ڈیٹا چرا لیا تھا جس کے بعد اس نے تاوان مانگا اور رقم کی ڈیمانڈ پوری نہ کرنے پر قتل اور ذاتی ڈیٹا پبلک کرنے کی دھمکی دی تھی۔ملزم نے عراقی فیملی کی ایک بچی کے نام پر جعلی اکاؤنٹ بنا کر کچھ پرسنل ڈیٹا پبلک بھی کر دیا تھا۔ مقدمہ درج کرکے تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ٹی ٹونٹی ایشیا کپ سپر فور:پاکستان کی شکست پر شائقین مایوس،بھارتی ٹیم نے پھر ہاتھ نہیں ملایا

ٹیم نے پر فیکٹ گیم نہیں کھیلا،ٹارگٹ زیادہ ہونا چاہئے تھا:آغا

ڈین جونز نے میری کارکردگی بہتر بنائی:شرجیل خان

بھارتی کپتان نے ٹیم کو سوشل میڈیا سے دور رہنے کا مشورہ دیا

لٹن داس سب سے زیادہ ٹی 20رنز بنانے والے بنگالی بیٹر

کوشل مینڈس نے سنگاکارا سے ٹی ٹوئنٹی ریکارڈ چھین لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak