باجوڑ:عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما میر اعظم خان فائرنگ سے جاں بحق
باجوڑ(این این آئی)باجوڑمیں تحصیل خار کے علاقے خزانہ موڑ میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے عوامی نیشنل پارٹی تحصیل خار کے نائب صدر ملک میر اعظم خان جاں بحق ہوگئے۔
ریسکیو ذرائع کے مطابق نامعلوم افراد نے انہیں گھر جاتے ہوئے خزانہ موڑ میں موٹر سائیکل پر نشانہ بنایا۔ ملک میراعظم خان کو سر میں گولیاں لگیں جس کے وجہ سے وہ موقع پر ہی دم تورگئے ۔ عوامی نیشنل پارٹی نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعہ کی تحقیقات اور ملزموں کے گرفتاری کا مطالبہ کیا ہے ۔