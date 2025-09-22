صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹری سٹیشن : مال گاڑی کی 6بوگیاں پٹڑی سے اترگئیں

  • پاکستان
کوٹری سٹیشن : مال گاڑی کی 6بوگیاں پٹڑی سے اترگئیں

حیدرآباد(این این آئی)کوٹری اور بولاری اسٹیشن کے درمیان مال گاڑی کی 6 بو گیاں پٹڑی سے اتر گئیں۔ ترجمان ریلویز کے مطابق مال گاڑی کی بوگیاں پٹڑی سے اترنے کے بعد بولاری سٹیشن سے اپ ٹریک بند ہے جبکہ ڈاون ٹریک کلیئر ہے۔

ترجمان ریلویز کے مطابق اپ ٹریک کھلنے تک باقی ٹرینوں کو ڈائون ٹریک سے بھیجا جا رہا ہے جبکہ اپ ٹریک کلیئر ہونے میں چند گھنٹے لگیں گے ۔ مال گاڑی کی بوگیاں پٹری سے اترنے کی وجوہات کے بارے میں ریلوے حکام نے تاحال کچھ نہیں بتایا تاہم معاملے کی تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔

