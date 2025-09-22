کلاچی : آپریشن، 2 خودکش بمباروں سمیت 7 دہشتگرد ہلاک
راولپنڈی ،اسلام آباد(خصوصی نیوز رپورٹر، نامہ نگار،نیوزایجنسیاں)سکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ اطلاعات پر آپریشن میں بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 7دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا، جن میں 3 افغان شہری اور 2 خودکش بمبار بھی شامل تھے۔
خیبرکے علاقے لالہ چینہ کے قریب سی ٹی ڈی نے چمکنی خودکش حملے کے ماسٹر مائنڈ سمیت 3 دہشت گرد ہلاک کردئیے جبکہ لکی مروت میں سکیورٹی فورسز نے 2 دہشت گردوں کو ہلاک کرکے 2 کو گرفتار کرلیا۔آئی ایس پی آر کے مطابق سکیورٹی فورسز نے 20 ستمبر کو خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے کلاچی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر آپریشن کیا اوردہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 7 خوارج جن میں تین افغان شہری اور 2 خودکش بمبار بھی شامل تھے ہلاک ہو گئے ۔مارے گئے دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ باردو برآمد ہوا ہے ۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان عبوری افغان حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردانہ سرگرمیوں کیلئے استعمال نہیں ہونے دے گی ۔ سی ٹی ڈی کے مطابق خیبرکے علاقے لالہ چینہ کے قریب کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم کا کمانڈر فضل نور اپنے دیگر ساتھیوں سمیت فرار ہوگیا تاہم 3 دہشت گرد ہلاک کردئیے گئے ،جن کی شناخت نعیم، کریم اور نورنبی کے نام سے ہوئی ۔ لکی مروت میں سکیورٹی فورسز کے ہاتھوں ہلاک ہونیوالے 2دہشت گردوں کا تعلق کالعدم تنظیم سے تھا، جن سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرلیا گیا، آپریشن کے بعد سکیورٹی فورسز نے علاقہ کو کلیئر کردیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کولاچی میں فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائی پر سکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہاکہ ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لئے پر عزم ہیں۔وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی کا کہناتھاکہ خوارجیوں کو کہیں بھی چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔