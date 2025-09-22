صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیدوارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کل سے شروع

  • پاکستان
سیدوارث شاہ کے عرس کی 3 روزہ تقریبات کل سے شروع

شیخوپورہ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل شہریار احمد نے کہا ہے کہ سید وارث شاہ کے سالانہ عرس کی تین روزہ تقریبات کا آغاز کل 23 ستمبر کو شیخوپورہ کے نواحی قصبہ جنڈیالہ شیر خان میں مزار کو غسل دیکر کیا جا ئیگا، عرس تقریبات کے دوران فول پروف سکیورٹی، پارکنگ، میڈیکل کیمپس اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی ہے۔

چیف آفیسر ڈسٹرکٹ کونسل شہریار احمد نے کہا ہے کہ سید وارث شاہ کے سالانہ عرس کی تین روزہ تقریبات کا آغاز کل 23 ستمبر کو شیخوپورہ کے نواحی قصبہ جنڈیالہ شیر خان میں مزار کو غسل دیکر کیا جا ئیگا، عرس تقریبات کے دوران فول پروف سکیورٹی، پارکنگ، میڈیکل کیمپس اور دیگر انتظامات کو حتمی شکل دیدی گئی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

برطانیہ،آسٹریلیا،کینیڈا نے فلسطین کو باضابطہ ریاست تسلیم کر لیا:غزہ پر اسرائیلی حملوں کیخلاف کئی ملکوں میں احتجاجی مظاہرے

بگرام ایئربیس نہ ملاتو سنگین نتائج :ٹرمپ کی افغانستان کو دھمکی

مودی کا قوم سے غیر ملکی مصنوعات کا استعمال چھوڑنے کی اپیل

میں اب اپنے ملک کو نہیں پہچانتی، آزادی اظہار خطرے میں ہے : انجلینا جولی

شامی صدر جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کیلئے امریکا روانہ

فرانس کے امیر ترین شخص کی ’’ارب پتی ٹیکس‘‘پر شدید تنقید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak