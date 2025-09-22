صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

زیرالتوامقدمات سنگین مسئلہ،بذریعہ ثالثی حل:سپریم کورٹ ججز

  • پاکستان
اسلام آباد(این این آئی)سپریم کورٹ کے دوججزنے کہاہے کہ پاکستان زیرِ التوا مقدمات کے بوجھ جیسے سنگین مسئلے کا شکار ہے ، ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کو عام کرنا ہو گا۔

ان خیالات کااظہارانہوں نے گزشتہ روز6روزہ سول کمرشل ثالثی ٹریننگ پروگرام کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا،اس موقع پرسپریم کورٹ کے جج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا پاکستان زیرِ التوا مقدمات کے بوجھ جیسے سنگین مسئلے کا شکار ہے ،مقدمات کو عدالت میں آنے سے قبل ہی ابتدائی مرحلے میں ثالث کے پاس بھیجا جا سکتا ہے ،انہوں نے کہا ثالثی کے 3اجزا ہیں، بین الاقوامی سطح کی ثالثی کا نفاذ ہونا چاہئے ، ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کی قراردار پنجاب اور بلوچستان نے منظور کی، امید ہے باقی صوبے بھی جلد ایسا کریں گے ۔انہوں نے کہا 2022 سے اب تک ترکیہ نے 2ملین سے زائد مقدمات ثالثی سے نمٹائے ، پاکستان کے پاس 200ثالث ہیں لیکن ان کو مقدمات بھیجے نہیں جاتے ، ثالثی کے لیے دل اور دماغ میں تبدیلی لانا ناگزیر ہے ۔سپریم کورٹ کے جج جسٹس شاہد وحید نے کہا ثالث کا خرچ بچانے کیلئے ججز کو ہی بغیر معاوضہ ثالث کا کردار ادا کرنا ہو گا، ثالثی کے ذریعے مقدمات کے حل کو عام کرنا ہو گا،انہوں نے کہاکہ قرآن پاک بھی صلح کی تعلیم دیتا ہے ، انہوں نے کہا فیملی کورٹس کیلئے فریقین کے بڑوں کو بیٹھ کر معاملات حل کرنے کی تجویز دی ہے ، وکلا اگر فیملی کیسز میں ثالث بنیں تو معاملات خراب ہوتے ہیں، ثالثی کی ترویج کیلئے مہم شروع کریں گے جس کا نعرہ میڈی فیئر ہے ۔

