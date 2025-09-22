صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودی عرب پاکستان کو سب سے بڑا سستا قرض دینے والا ملک

کراچی(این این آئی)سعودی عرب پاکستان کو سب سے بڑا سستا قرضہ دینے والا ملک بن گیا۔حکام وزارت خزانہ کے مطابق سعودی عرب نے 5 ارب ڈالر کے ڈپازٹس 4 فیصد شرح سود پردے رکھے ہیں۔۔۔

 سعودی قرضہ چینی ڈپازٹس اورکمرشل قرضوں کے مقابلے میں کہیں سستا ہے ،سعودی عرب نے دو الگ الگ کیش ڈپازٹ 4 فیصد شرح سود پر دے  رکھے ہیں،ہرسال بغیر اضافی لاگت کے قرض رول اوور کیے جاتے ہیں۔حکام وزارت خزانہ نے کہاکہ سعودی عرب کا دو ارب ڈالرقرضہ اس سال دسمبرمیں میچور ہوگا،جون میں مزید 3 ارب ڈالر کا قرضہ واجب الادا ہے ،حکومت آئی ایم ایف شرائط کے مطابق دونوں قرضوں کے رول اوورکی تیاری کررہی ہے ۔حکام کے مطابق سعودی عرب کے علاوہ چین کا 4 ارب ڈالر اور یو اے ای کا3ارب ڈالر قرض واجب الادا ہے ،ان تینوں ممالک کے 12 ارب ڈالر کے ڈپازٹس اسٹیٹ بینک کے زرمبادلہ ذخائر کا بڑا حصہ ہیں،چین نے پاکستان کو 6.1 فیصد شرح سود پر قرض د ے رکھا ہے ،ڈپازٹس سمیت چین کے مختلف قرضوں پرسود کی شرح 4.5 فیصد سے 7.3 فیصد کے درمیان ہیں۔

