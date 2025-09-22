صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ سے دفاعی معاہدہ پاکستان کیلئے اہم، ایکس سروس مین

  • پاکستان
سعودیہ سے دفاعی معاہدہ پاکستان کیلئے اہم، ایکس سروس مین

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا اجلاس زیر صدارت لیفٹیننٹ جنرل(ر)عبدالقیوم ملک منعقد ہوا جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حالیہ دورہ سعودی عرب اور دفاعی معاہدے کو سراہا گیا۔

مقررین نے کہا سعودیہ سے دفاعی معاہدہ پاکستان کیلئے نہایت اہم ، معاشی اور دفاعی خود انحصاری کیلئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے ۔ فیلڈ مارشل کی خدمات کو پاکستانی عوام اور بالخصوص مسلح افواج کے سابق فوجی نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے اقدامات سے قوم کا سر فخرسے بلند ہوا۔ اجلاس میں سینئرنائب صدر وائس ایڈمرل (ر) عبد العلیم، نائب صدرلیفٹیننٹ(ر) محمد افضل، بریگیڈیئر(ر) طارق محمود، بریگیڈیئر(ر) شا مین ، ایئر مارشل(ر) پرویز نواز، کموڈور (ر) ارشد محمود ، چیف آرگنائز ر عزیز احمد اعوان اور مرکزی آفس سیکرٹری خالد محمود قاضی نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

معمر خاتون کی 13ہزار فٹ کی بلندی سے سکائے ڈائیونگ

ترکیہ،پتھر کے زمانے کے 138قدیم اوزار دریافت

جیورجیا میں 18لاکھ سال پرانا انسانی جبڑا دریافت

ورجینیا میں دنیا کا سب سے وزنی آڑو ، ریکارڈ قائم

جاپان،گائے پر زیبرا جیسا رنگ کرنے پر نوبل انعام

بھارتی ایئرپورٹ آسیب زدہ قرار دینے پر یوٹیوبر گرفتار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
مذہب کو سیاست سے بچائیے!
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
طاقت اور طاقت کا توازن
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
یہ سب آپ کا ویژن ہے …سیزن ٹُو
بابر اعوان
میاں عمران احمد
پاک سعودی تعلقات اور بھارت پر معاشی پابندیاں
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایک جیسی دو دنیائیں
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاک سعودیہ تعلقات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak