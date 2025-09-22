سعودیہ سے دفاعی معاہدہ پاکستان کیلئے اہم، ایکس سروس مین
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا اجلاس زیر صدارت لیفٹیننٹ جنرل(ر)عبدالقیوم ملک منعقد ہوا جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے حالیہ دورہ سعودی عرب اور دفاعی معاہدے کو سراہا گیا۔
مقررین نے کہا سعودیہ سے دفاعی معاہدہ پاکستان کیلئے نہایت اہم ، معاشی اور دفاعی خود انحصاری کیلئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کردار قابل تعریف ہے ۔ فیلڈ مارشل کی خدمات کو پاکستانی عوام اور بالخصوص مسلح افواج کے سابق فوجی نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے اقدامات سے قوم کا سر فخرسے بلند ہوا۔ اجلاس میں سینئرنائب صدر وائس ایڈمرل (ر) عبد العلیم، نائب صدرلیفٹیننٹ(ر) محمد افضل، بریگیڈیئر(ر) طارق محمود، بریگیڈیئر(ر) شا مین ، ایئر مارشل(ر) پرویز نواز، کموڈور (ر) ارشد محمود ، چیف آرگنائز ر عزیز احمد اعوان اور مرکزی آفس سیکرٹری خالد محمود قاضی نے شرکت کی۔