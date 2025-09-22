صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صدر زرداری چین کے 10 روزہ دورے کے بعد واپس پہنچ گئے

اسلام آباد(دنیا نیوز)صدر آصف علی زرداری چین کے 10 روزہ دورے کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ صدر نے چین میں چنگدو، شنگھائی، اُرومچی اور کاشغر کے دورے کیے، دورے کے دوران صدر نے صوبائی قیادت سے ملاقاتیں کیں۔

ملاقات کے دوران پاک چین تعلقات، سی پیک اور مستقبل کی راہداریوں پر تبادلہ خیال ہوا، ملاقاتوں میں علاقائی امن، ترقی اور تعاون پر بھی بات چیت ہوئی۔دوسری جانب صدر کے دورے میں کئی ایم او یوز پر بھی دستخط کیے گئے ، صدر زرداری کا دورہ پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری کے عزم کی تجدید ہے ۔

