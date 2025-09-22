شہبازشریف کاامریکا روانگی کا شیڈول تبدیل ،آج برطانیہ سے روانہ ہونگے
اسلام آباد(نیوزایجنسیاں)وزیراعظم شہباز شریف کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کیلئے امریکا روانگی کا شیڈول تبدیل ہوگیا ،وہ آج دوپہر برطانیہ سے امریکا کیلئے روانہ ہوں گے۔
وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق وزیرِاعظم شہباز شریف آئندہ ہفتے نیویارک میں ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80 ویں اجلاس کے موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور منتخب مسلم رہنماؤ ں کی ملاقات میں شریک ہوں گے ۔ دورہ نیویارک میں وزیرِاعظم پاکستان کے وفد کی قیادت کریں گے جو آج سے شروع ہونے والے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اعلی ٰسطح اجلاس میں شریک ہوگا ۔ وزیرِاعظم عالمی برادری پر زور دیں گے کہ وہ بالخصوص بھارت کے زیرِقبضہ کشمیر اور فلسطین میں طویل قبضوں اور حقِ خودارادیت کی مسلسل محرومی جیسے مسائل کا حل تلاش کرے ۔