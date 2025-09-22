پارٹی معاملات پر قیدی کا غلبہ، علیمہ عملاً ترجمان بن چکیں
(تجزیہ:سلمان غنی) پی ٹی آئی کی سیاست بری طرح سے اکھاڑ پچھاڑ کا شکار ہے اور ہر آنے والے دن میں پی ٹی آئی کی اندرونی کنفیوژن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کمیونیکیشن سسٹم بھی کارگر نظر نہیں آ رہا اور پارٹی کے معاملات پر اڈیالہ جیل کے قیدی کا ہی غلبہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ عملاً اب ان کی ہمشیرہ ہی پارٹی کی ترجمان بن چکی ہیں اور علیمہ خان ہی جو بات جیل سے باہر آ کر کرتی ہیں صرف اسے ہی پارٹی کی پالیسی اور اس پراعتماد کیا جا رہا ہے۔
بلاشبہ ان کی جانب سے احتجاجی ہتھکنڈوں اور مزاحمتی بیانیہ کو ایک وقت تک تو پذیرائی ملی لیکن بعدازاں ان کا نقصان ہونا شروع ہو گیا اور ریاست اور اداروں نے سمجھنا شروع کردیا کہ یہ اپنی حکمت عملی کے تحت حکومت پر اثرانداز ہونے کی بجائے ریاستی مفادات سے کھیلتے نظر آ رہے ہیں ۔ 9 مئی کے واقعات کے نتیجہ میں غیر اعلانیہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک نفسیاتی کیفیت طاری ہوئی۔ پی ٹی آئی نے دباؤبڑھانے کیلئے احتجاجی آپشنز استعمال کرنا شروع کردئیے اور حکومت او رریاست نے احتجاجی ہتھکنڈوں اور گھیراؤجلاؤکے واقعات کی بنا پر قانون کا شکنجہ کسنا شروع کر دیا اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے ۔ سیاسی محاذ پر ان کو میدان سے باہر رکھنے کا فیصلہ ایک پالیسی کے تحت نظر آتا ہے اور اب تو ان کی مقبولیت بھی دباؤسے دوچار ہے او رعام تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے روئیے میں تبدیلی آئے بغیر ان کی رہائی کا امکان نہیں اور اس کی بڑی وجہ یہ کہ بانی پی ٹی آئی اپنے طرز عمل طریقہ کار اور بیانات کے ذریعہ یہ ظاہرکر چکے ہیں کہ وہ لچک دینے کو تیار نہیں اور وہ ردعمل کے بخار میں مبتلا ہیں۔
ماہرین کا تو کہنا ہے کہ سیاسی قائدین کی رہائی کے عمل سمیت سیاسی قیادتوں کے اپنے طرز عمل اور طریقہ کار سے منسلک ہوتا ہے اور وہ اپنے لئے راستہ بنالیتے ہیں لیکن بانی پی ٹی آئی کا طرز عمل طریقہ کار اور ان کی جانب سے آنے والے نومئی کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی رہائی بارے اتنے سنجیدہ نہیں اس لئے کہ انہیں یہی معلوم ہے کہ ان کی رہائی کا عمل صرف عدالتی فیصلوں سے مشروط نہیں بلکہ اس کا انحصار اسٹیبلشمنٹ اور ریاستی پالیسی پر ہے جہاں سیاسی معاملات پسپائی کے عمل سے دوچار ہیں وہاں ان کے مضر اثرات خود بانی پی ٹی آئی کی سیاست پر بھی پڑتے نظر آ رہے ہیں لہٰذا بانی پی ٹی آئی کی رہائی بڑا سیاسی ایشو نہیں رہا اور نہ ہی حکومت پر اس حوالہ سے دباؤنظر آ رہا ہے یہ صورتحال خودپی ٹی آئی کیلئے لمحہ فکریہ ہے اور انہیں اب اندرونی بحران کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اپنے لیڈرکی رہائی اور ریلیف کی فکر کرنی چاہئے کیونکہ اگر موجودہ صورتحال جاری رہی اور بانی پی ٹی آئی کی رہائی بھی ممکن نہ بن سکی تو وقت گزرنے کے ساتھ پی ٹی آئی کا سیاسی کردار بری طرح متاثر ہو گا جو کسی بھی جماعت کے مستقبل کیلئے خطرناک بن سکتاہے ۔