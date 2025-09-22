صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علیم خان کا اسلام آباد سے مری تک تعمیراتی کاموں کا جائزہ ،تاخیر پر اظہار ناراضی

  • پاکستان
علیم خان کا اسلام آباد سے مری تک تعمیراتی کاموں کا جائزہ ،تاخیر پر اظہار ناراضی

اسلام آباد(نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسلام آباد مری ایکسپریس وے پر جاری تزئین و آرائش اور تعمیراتی کاموں میں تاخیر پر ناراضی کا اظہار کیا ہے۔

 وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے این ایچ اے کو تزئین و آرائش کے کاموں کو جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت دی ہے ،ایکسپریس وے کے اطراف زیادہ سے زیادہ پودے لگائیں،گرین بیلٹس مکمل کریں اور خوبصورت لینڈ سکیپ کو یقینی بنایا جائے ،عبدالعلیم خان نے کہا کہ مری ایکسپریس وے پر گزشتہ 5 مہینوں سے کام جاری ہے جسے مکمل کیا جائے اور اس کے لیے این ایچ اے کو ڈیڈ لائن دی گئی ہے اور اس میں مزید مہلت نہیں ملے گی۔وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے اسلام آباد سے مری تک دونوں اطراف مختلف جگہوں پر رک کر تعمیراتی کاموں کا جائزہ لیا اور حفاظتی جنگلوں کی تنصیب سمیت باقی ماندہ کام جلد از جلد ختم کرنے کی ہدایت کی۔

