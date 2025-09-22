ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کا کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ
راولپنڈی (اے پی پی) ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کیڈٹ کالج پلندری کا دورہ کیا جہاں انہوں نے کالج کے طلبا و اساتذہ سے خصوصی نشست میں شرکت کی۔
کالج کے ہال میں منعقدہ تقریب میں شرکا نے افواجِ پاکستان کو وطن عزیز کے دفاع، استحکام اور امن کے قیام کے لیے دی گئی قربانیوں پر زبردست خراجِ تحسین پیش کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق تقریب کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر نے شرکا کے سوالات کے مدلل اور مفصل جوابات د ئیے ، پرنسپل کیڈٹ کالج پلندری نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو اور عزم نے طلبا کے حوصلے مزید بلند کر دئیے ہیں۔ تقریب کے اختتام پر کیڈٹ کالج پلندری کے پہلے شہید، میجر رب نواز طارق کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ تمام شہدا ہماری قوم کا فخر ہیں۔