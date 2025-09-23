ساہیوال میں الیکٹرو بس شروع، ہر شہرکی یکساں ترقی تک آرام سے نہیں بیٹھوں گی : مریم نواز
لاہور،ساہیوال (دنیا نیوز،سٹی رپورٹر ،خبرنگار) ماحول دوست اورگرین پاکستان کے تحت ساہیوال میں بھی الیکٹرو بس سروس شروع کردی گئی۔ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نوازشریف نے الیکٹرو بس پراجیکٹ کا افتتاح کیا۔وزیراعلیٰ نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ساہیوال ڈویژن کیلئے 62 اور ساہیوال شہر کو 30 الیکٹرک بسیں دینے، خواتین، طلبہ، بزرگوں اور سپیشل افراد کیلئے مفت سفر کا اعلان کیا۔
وزیراعلیٰ نے ساہیوال میں انٹروینشنل کارڈیک سرجری کے آغاز کا بھی اعلان کیا۔ انہوں نے کہا ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر زہسپتال ساہیوال میں کیتھ لیب، انجیو گرافی اور انجیو پلاسٹی کا پروسیجر شروع ہورہا ہے ۔ ساہیوال میں موجود دل کے مریضوں کو علاج کے لئے اب کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نواز شریف اور عوام کا رشتہ اٹوٹ اور دن بدن مزید مضبوط ہو رہا ہے ۔پاکستان سے نواز شریف کی خدمت نکال دیں تو کھنڈرات ہی بچتے ہیں۔بھارت کو دھول چٹانے پر نواز شریف،شہباز شریف اور عسکری قیادت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔انہوں نے کہا سعودی عرب ہمارا دوست ملک ہے ، پاکستان اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محافظ الحرمین شریفین کا درجہ حاصل کر چکا ہے ۔ آپریشن بنیان مرصوص کے بعدپوری دنیا میں پاکستان کی عزت بڑھ گئی۔ انہوں نے کہا عوام کے خادم کا مطلب عوام کا حقیقی خدمت گزار ہوتا ہے ۔عہدے ملنے کا مطلب دفاتر میں بیٹھنا اور پروٹوکول انجوائے کرنا نہیں بلکہ عوام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے ۔عوام میں جائیں گے تو ان کے دکھ سکھ کا اندازہ ہو گا۔
مریم نواز شریف ہر شہر کی یکساں ترقی تک آرام سے نہیں بیٹھے گی۔ مریم نواز نے کہا چھوٹے شہروں میں الیکٹرک بسیں ملنے پر عوام عید کی طرح خوشیاں منارہے ہیں۔ میانوالی،وزیر آباد،سرگودھا اور اب ساہیوال میں الیکٹرو بس آنے پر جشن کا سماں ہے ۔انہوں نے کہا پچھلے ایک سال میں 20 ہزارسڑکوں کی تعمیر و مرمت کی گئی،سرکاری سکولوں میں ٹیچرز کی کمی کو پورا کررہے ہیں۔ مریم نواز نے کہا سیلاب زدہ علاقوں میں سروے شروع کرنے کے لئے 2 ہزار سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ حکومت کسی بھی سیلاب زدہ فرد کو تنہا نہیں چھوڑے گی۔سیلاب کے دوران وزیراعلیٰ اور تمام وزراء کی ٹیم چین سے نہیں بیٹھی۔ تمام وزرا ئراتیں جاگ جاگ کر سیلاب متاثرین کی خدمت کرتے رہے ۔ وزیراعلیٰ نے ساہیوال میں الیکٹروبس سروس پر سفر کیا۔ہزاروں نوجوان الیکٹرک بس کے ساتھ ساتھ چلتے رہے ۔ عوام نے بس پر پھولوں کی منوں پتیاں نچھاور کیں۔
صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ بلال اکبر بٹ نے ای بس پراجیکٹ کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ وزیراعلیٰ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ ساہیوال میں پہلے مرحلے میں 16 الیکٹرک بسیں ابتدائی طورپر 4روٹس پر چلائی جائیں گی۔وزیراعلیٰ مریم نواز بہاولنگر میں ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ فلڈ ریلیف کیمپ پہنچ گئیں۔وزیر اعلیٰ نے کیمپ میں پیدا ہونے والے بچوں کے والدین سے ملاقات کی، مبارکباد اور بہت سی دعائیں دیں۔فلڈریلیف کیمپ میں پیدا ہونے والے بچے کا نام نواز شریف اور بچی کا نام مریم رکھا گیا۔وزیر اعلیٰ نے کیمپ میں صنعت زار مرکزکا دورہ کیا۔وزیر اعلیٰ مریم نواز نے سلائی کڑھائی کرنے والی خواتین سے خوشگوار موڈ میں گفتگو کی۔وزیر اعلیٰ نے سلائی مشین پر کپڑے کی سلائی کی جبکہ فریم میں لگے کپڑے پر سوئی سے کڑھائی بھی کی۔مریم نواز نے فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب متاثرین سے ملاقات کی۔ فلڈ ریلیف کیمپ میں بچوں اور خواتین کے ساتھ دستر خوان پر کھانا بھی کھایا۔