اسرائیل پر دبائو کیلئے حقیقی اقدامات اٹھانا ہونگے ، منیر اکرم
لاہور(دنیانیوز)سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم نے کہا کہ اس وقت اسلامی ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کروائیں، اسے اقوام متحدہ کا ممبر بنایا جائے، ایک پولیٹیکل ریئلیٹی بنائی جائے، جبکہ گرائونڈ ریئلیٹی یہ ہے کہ اسرائیل اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی سیٹلمنٹ بڑھا رہا ہے، اس وقت فلسطین میں گرائونڈ اور سیاسی حقائق ایک دوسرے کے منافی ہیں۔
دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اسلامی دنیا کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں سیاسی حقائق کو منوائیں ، امریکا کی جانب سے پریشر تو ضرور ہے ، وہاں اسرائیل کی لابی بہت تگڑی ہے ، امریکا کو یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ عرب دنیا سے اس کے تعلقات بہت گہرے ہیں ، ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہاں سے لی ہوئی ہیں ، اگر اسلامی دنیا نے اسرائیل اور امریکا پر پریشر ڈالنا ہے تو حقیقی اقدامات اٹھانا ہوں گے ، جب تک تمام اسلامی مما لک متحد ہو کر قدم نہیں اٹھائیں گے پریشر نہیں ڈال سکیں گے ۔انہوں نے کہا اگر مسلم ممالک اکٹھے ہو پائے تو یہ دوسروں کو بھی راضی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں ، جب تک ہم ان کو دانت نہیں دکھائیں گے وہ اس پر راضی نہیں ہو ں گے ، پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے ، اس پر سختی سے قائم رہنا ہو گا۔