صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیل پر دبائو کیلئے حقیقی اقدامات اٹھانا ہونگے ، منیر اکرم

  • پاکستان
اسرائیل پر دبائو کیلئے حقیقی اقدامات اٹھانا ہونگے ، منیر اکرم

لاہور(دنیانیوز)سابق مستقل مندوب اقوام متحدہ منیر اکرم نے کہا کہ اس وقت اسلامی ممالک اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ فلسطین کو ریاست تسلیم کروائیں، اسے اقوام متحدہ کا ممبر بنایا جائے، ایک پولیٹیکل ریئلیٹی بنائی جائے، جبکہ گرائونڈ ریئلیٹی یہ ہے کہ اسرائیل اس پر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور اپنی سیٹلمنٹ بڑھا رہا ہے، اس وقت فلسطین میں گرائونڈ اور سیاسی حقائق ایک دوسرے کے منافی ہیں۔

دنیا نیوز کے پروگرام دنیا مہر بخاری کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا اسلامی دنیا کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہاں سیاسی حقائق کو منوائیں ، امریکا کی جانب سے پریشر تو ضرور ہے ، وہاں اسرائیل کی لابی بہت تگڑی ہے ، امریکا کو یہ بھی دیکھنا ہو گا کہ عرب دنیا سے اس کے تعلقات بہت گہرے ہیں ، ٹریلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ وہاں سے لی ہوئی ہیں ، اگر اسلامی دنیا نے اسرائیل اور امریکا پر پریشر ڈالنا ہے تو حقیقی اقدامات اٹھانا ہوں گے ، جب تک تمام اسلامی مما لک متحد ہو کر قدم نہیں اٹھائیں گے پریشر نہیں ڈال سکیں گے ۔انہوں نے کہا اگر مسلم ممالک اکٹھے ہو پائے تو یہ دوسروں کو بھی راضی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں ، جب تک ہم ان کو دانت نہیں دکھائیں گے وہ اس پر راضی نہیں ہو ں گے ، پاکستان نے آج تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے ، اس پر سختی سے قائم رہنا ہو گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ میں جنگ رکوائیں:8مسلم ممالک کے سربراہوں کا ٹرمپ سے مطالبہ

تکنیکی غلطی ؟ فلسطین کانفرنس کے دوران عالمی رہنماؤں کے مائیک بند

فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ اسحاق ڈار

ٹرمپ نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کروائیں:فرانسیسی صدر

لندن کے میئر صادق خان شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں:ٹرمپ

سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز انتقال کر گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak