جمشید دستی کو جعلی ڈگری کیس میں17 سال قید کی سزا : فیصلہ سیاسی انتقام سابق ایم این اے
ملتان(کورٹ رپورٹر)عوامی راج پارٹی کے سربراہ جمشید احمد دستی کے خلاف جعلی ڈگری کیس کا فیصلہ سنا دیا گیا، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت ملتان نے جمشید دستی کو مختلف دفعات کے تحت مجموعی طور پر 17سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی۔
جمشید دستی کیخلاف الیکشن کمیشن نے جعلی ڈگری کا استغاثہ دائر کر رکھا تھا جس کے مطابق جمشید دستی نے 2008 میں مدرسے کی بی اے کی ڈگری پر الیکشن میں حصہ لیا تھا،سند کا ہائیر ایجوکیشن کمیشن کے پاس ریکارڈ موجود نہیں۔ملزم نے آرٹیکل 62 اور 63 کی خلاف ورزی کی ،حقیقت چھپانے پر نااہل کیا جانا چاہئے ۔ جبکہ ملزم نے مظفرگڑھ کے حلقہ این اے 178 سے الیکشن میں حصہ لیا تھا ،مدرسوں کی ڈگری کاغذات نامزدگی کے ساتھ لف کی تھیں،ان ڈگریوں کا ریکارڈ موجود نہیں تھا، اس حوالے سے گزشتہ کئی سال سے سماعت جاری تھی، جس پرپیر کے روز ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج علی نواز نے جمشید دستی کو مختلف دفعات کے تحت 17 سال سزا جبکہ 85 ہزار روپے جرمانہ کی سزا بھی سنائی ۔ واضح رہے جمشید دستی گزشتہ متعدد پیشیوں پر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہے تھے ۔جمشید دستی نے سزا کے فیصلے کو سیاسی انتقام قراردیا ہے ۔اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پرجاری بیان میں انہوں نے کہا کہ انکے خلاف یہ کارروائی مخالفین کی سازش ہے اور انہیں جان بوجھ کر انتخابی سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے ۔ جمشید دستی نے کہا وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل کریں گے اور اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔