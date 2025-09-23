صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پستول صاف کرتے ہوئے گولی چل گئی ،نوجوان جاں بحق

  • پاکستان
لاہور(کرائم رپورٹر )لاہور کے علاقے باغبانپورہ میں اقبال کالونی کا رہائشی نوجوان پستول صاف کرتے ہوئے گولی چل جانے سے جاں بحق ہوگیا۔

بتایا گیاہے کہ 19سالہ حمزہ گھر میں بیٹھا پستول کی صفائی کررہاتھاکہ اچانک گولی چل گئی جو اس کے پیٹ میں لگی ،اسے شدیدزخمی حالت میں سروسز ہسپتال منتقل کیاگیاجہاں دوران علاج دم توڑ گیا۔ پولیس نے لاش کو پوسٹمارٹم کیلئے مردہ خانہ میں منتقل کردیا اور اہلخانہ کے بیانات کی روشنی میں تحقیقات شروع کردیں ،نوجوان کی لاش قانونی کارروائی کے بعد لواحقین کو دی جائیگی ۔

