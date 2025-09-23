صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ون ویلنگ کرتے 2نوجوان زندگی سے ہاتھ دھوبیٹھے

  • پاکستان
ون ویلنگ کرتے 2نوجوان زندگی سے ہاتھ دھوبیٹھے

لاہور (کرائم رپورٹر)لاہور کے علاقے نیو کیمپس کینال روڈ پر ون ویلنگ اور تیز رفتاری نے دو نوجوانوں کی جان لے لی۔

بتایا گیا ہے کہ دو نوجوان موٹرسائیکل پر ون ویلنگ کرتے ہوئے کار کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے ،جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مدثر اور سبحان سرفراز کے نام سے ہوئی جن کی عمریں 17 سے 20 سال کے درمیان تھیں۔ ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن طاہر سندھو موقع پر پہنچے اور لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی مزید تفتیش سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے کی جا رہی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak