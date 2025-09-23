ون ویلنگ کرتے 2نوجوان زندگی سے ہاتھ دھوبیٹھے
لاہور (کرائم رپورٹر)لاہور کے علاقے نیو کیمپس کینال روڈ پر ون ویلنگ اور تیز رفتاری نے دو نوجوانوں کی جان لے لی۔
بتایا گیا ہے کہ دو نوجوان موٹرسائیکل پر ون ویلنگ کرتے ہوئے کار کی ٹکر سے جاں بحق ہوئے ،جاں بحق ہونے والوں کی شناخت مدثر اور سبحان سرفراز کے نام سے ہوئی جن کی عمریں 17 سے 20 سال کے درمیان تھیں۔ ڈی ایس پی ماڈل ٹاؤن طاہر سندھو موقع پر پہنچے اور لاشوں کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کیلئے منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کی مزید تفتیش سی سی ٹی وی کیمروں کی مدد سے کی جا رہی ہے ۔