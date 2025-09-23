صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سٹار لنک لائسنس کا این او سی معاملہ سپیس ایکٹیویٹیز بورڈ کے سپرد

  • پاکستان
سٹار لنک لائسنس کا این او سی معاملہ سپیس ایکٹیویٹیز بورڈ کے سپرد

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی حکومت نے سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ لائسنس کی منظوری کے این او سی کے لیے معاملہ پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ (PSARB) کو بھجوا دیا۔

پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سٹار لنک دینے کے لیے قواعد و ضوابط طے کرے گا۔ یہ ادارہ سپیس، فریکوئنسی اور حدود کے تعین کے بعد سٹار لنک کو لائسنس جاری کرنے کے لیے این او سی دے گا۔وفاقی حکومت نے پانچ ماہ قبل سٹار لنک کو پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ لائسنس کے لیے لازمی دستاویز جمع کرانے کی منظوری دی تھی۔پی ٹی اے حکام کے مطابق فی الحال سٹار لنک کو لائسنس جاری کرنے کا معاملہ التوا کا شکار ہے اور پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ کے این او سی کے بعد ہی یہ مرحلہ وفاقی حکومت کو بھجوایا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ میں جنگ رکوائیں:8مسلم ممالک کے سربراہوں کا ٹرمپ سے مطالبہ

تکنیکی غلطی ؟ فلسطین کانفرنس کے دوران عالمی رہنماؤں کے مائیک بند

فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ اسحاق ڈار

ٹرمپ نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کروائیں:فرانسیسی صدر

لندن کے میئر صادق خان شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں:ٹرمپ

سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز انتقال کر گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak