سٹار لنک لائسنس کا این او سی معاملہ سپیس ایکٹیویٹیز بورڈ کے سپرد
اسلام آباد (نیوز رپورٹر) وفاقی حکومت نے سٹار لنک سیٹلائٹ انٹرنیٹ لائسنس کی منظوری کے این او سی کے لیے معاملہ پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ (PSARB) کو بھجوا دیا۔
پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس سٹار لنک دینے کے لیے قواعد و ضوابط طے کرے گا۔ یہ ادارہ سپیس، فریکوئنسی اور حدود کے تعین کے بعد سٹار لنک کو لائسنس جاری کرنے کے لیے این او سی دے گا۔وفاقی حکومت نے پانچ ماہ قبل سٹار لنک کو پاکستان میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ لائسنس کے لیے لازمی دستاویز جمع کرانے کی منظوری دی تھی۔پی ٹی اے حکام کے مطابق فی الحال سٹار لنک کو لائسنس جاری کرنے کا معاملہ التوا کا شکار ہے اور پاکستان سپیس ایکٹیویٹیز ریگولیٹری بورڈ کے این او سی کے بعد ہی یہ مرحلہ وفاقی حکومت کو بھجوایا جائے گا۔