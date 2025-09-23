صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بیوی کے قاتل شوہرکی معافی کی اپیل خارج،سزائے موت برقرار

  • پاکستان
بیوی کے قاتل شوہرکی معافی کی اپیل خارج،سزائے موت برقرار

اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے سزائے موت کے مجرم معاف علی کی اپیل خارج کر دی، جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ خاتون انصاف کیلئے عدالت گئی،خاتون کو عدالت میں قتل کرنا دہشت گردی ہے۔۔۔

 مجرم کسی رعایت کا حقدار نہیں ، وکیل صفائی سلمان صفدر نے دلائل دیئے کہ انکے موکل کیخلاف دہشتگردی کی دفعات لگانا درست نہیں،بیوی کو قتل کرنے پر دہشتگردی دفعات کیسے لگائی جاسکتی ہیں۔ پراسیکیوٹر مرزا عابد مجید نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مجرم نے گجرات فیملی کورٹ کے اندر بیوی کو قتل کیا،بھری عدالت میں بیوی کو قتل کر کے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائیکورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کردی۔ معاف علی نے 2014 میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پربیوی نعیمہ بی بی کو قتل کردیا تھا،جس پرٹرائل کورٹ نے مجرم معاف علی کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت دو بار سزائے موت سنائی تھی اورہائیکورٹ نے فیصلہ برقراررکھاتھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

2بار سی ٹی سکین ، بچوں میں خون کے کینسر کا خطرہ بڑھائے

ڈسپوزیبل برتنوں کا استعمال الزائمرز کا سبب بن سکتا

چاند پر آنیوالے زلزلے لینڈ سلائیڈنگ کا سبب :تحقیق

ایک پھل کی بدبو سے برطانیہ کے قصبے میں ایمرجنسی

سائنسدانوں کا کارنامہ،اب کھڑکیاں بھی بجلی بنائیں گی

زمین پر پانی خلا سے آیا ،نئے ثبوت سامنے آگئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak