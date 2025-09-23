بیوی کے قاتل شوہرکی معافی کی اپیل خارج،سزائے موت برقرار
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ نے سزائے موت کے مجرم معاف علی کی اپیل خارج کر دی، جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ خاتون انصاف کیلئے عدالت گئی،خاتون کو عدالت میں قتل کرنا دہشت گردی ہے۔۔۔
مجرم کسی رعایت کا حقدار نہیں ، وکیل صفائی سلمان صفدر نے دلائل دیئے کہ انکے موکل کیخلاف دہشتگردی کی دفعات لگانا درست نہیں،بیوی کو قتل کرنے پر دہشتگردی دفعات کیسے لگائی جاسکتی ہیں۔ پراسیکیوٹر مرزا عابد مجید نے عدالت کو آگاہ کیا کہ مجرم نے گجرات فیملی کورٹ کے اندر بیوی کو قتل کیا،بھری عدالت میں بیوی کو قتل کر کے خوف و ہراس پھیلایا گیا۔ سپریم کورٹ نے لاہور ہائیکورٹ کا فیصلہ برقرار رکھتے ہوئے اپیل خارج کردی۔ معاف علی نے 2014 میں تنسیخ نکاح کا دعویٰ کرنے پربیوی نعیمہ بی بی کو قتل کردیا تھا،جس پرٹرائل کورٹ نے مجرم معاف علی کو دہشت گردی کی دفعات کے تحت دو بار سزائے موت سنائی تھی اورہائیکورٹ نے فیصلہ برقراررکھاتھا۔