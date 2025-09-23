صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریٹائرمنٹ سے قبل رخصت دینے کا اختیار چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو منتقل

  • پاکستان
لاہور( آئی این پی)محکمہ خزانہ نے ریٹائرمنٹ سے قبل رخصت سے متعلق نیا طریق کار جاری کر دیا ،وزیراعلیٰ کے اختیارات چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو سونپ دئیے گئے۔

نوٹیفکیشن کے مطابق گریڈ 19اور اس سے اوپر کے افسران کو ریٹائرمنٹ سے قبل رخصت دینے کا اختیار ایڈیشنل چیف سیکرٹری کے پاس ہوگا جبکہ گریڈ 1سے 18 تک کے افسران کی ریٹائرمنٹ سے قبل رخصت کی منظوری متعلقہ محکمے کا سیکرٹری دے گا،گریڈ 16تک کے افسروں کی ریٹائرمنٹ سے قبل رخصت کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار ایڈیشنل چیف سیکرٹری کو دیا گیا ہے جبکہ گریڈ 17اور اس سے اوپر کے افسروں کی درخواست مسترد کرنے کا اختیار چیف سیکرٹری کے پاس ہوگا۔ محکمہ خزانہ کی جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ۔

