پختونخوا اسمبلی :اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں شدید جھڑپ
پشاور(این این آئی)خیبرپختونخوا اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین میں شدید لفظی جھڑپ ہوئی، اپوزیشن نے ایبٹ آباد، حویلیاں اور کاٹلنگ میں حالیہ بارشوں اور طوفان سے ہونے والی تباہ کاریوں پر متاثرین کو معاوضہ نہ ملنے اور پی ڈی ایم اے کی غیرفعالیت پر کڑی تنقید کی۔۔۔
جبکہ صوبائی وزیر زراعت نے اپوزیشن پر پوائنٹ سکورنگ اور حکومتی کارکردگی کو مسخ کرنے کا الزام عائد کیا۔سیلاب کی تباہ کاریوں پر بحث کا آغاز کرتے ہوئے ایم پی اے رجب علی عباسی نے کہاکہ ایبٹ آبادمیں بارشوں کے نتیجے میں ایک گاؤں کے 16گھرمکمل طور پر تباہ ہوئے اسی طرح حویلیاں،بکوٹ میں جانی نقصان ہوا لیکن متاثرین کو معاوضہ نہیں ملا ،انہوں نے ایبٹ آباد کو آفت ضلع قراردینے کامطالبہ کیا۔ صوبائی وزیر زراعت نے جواب دیاکہ سیلاب زدگان کوحکومتی مشینری نے جانداراندازمیں سہولیات فراہم کی ہیں اس موقع پر اپوزیشن نے کورم کی نشاندہی کی جس کے بعد اسمبلی اجلاس آج دوپہردوبجے تک ملتوی کردیاگیا۔