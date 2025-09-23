کوئٹہ :بلڈورزپردستی بم سے حملہ کیچ میں سڑک پرنصب بم برآمد
کوئٹہ(سٹاف رپورٹر)بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں تعمیراتی کام کرنیوالے ایک بلڈورز پر دستی بم سے حملہ کیاگیاتاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ۔ کیچ میں ایک سڑک پر نصب بم برآمد کرلیاگیا۔
بتایاگیاہے کہ کوئٹہ کے نواحی علاقے مستونگ روڈ پرشیخ زید ہسپتال کے قریبی تعمیراتی کام کرنے والے بلڈوزر پر نامعلوم افراد نے دستی بم پھینکا جس سے بلڈوزر کو نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ۔دوسری طرف ضلع کیچ کے علاقے گوگدان اور ڈنک کے درمیان سڑک پر ایک نصب شدہ بم برآمد کر لیا گیا ،سکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرلیا اور بم ڈسپوزل سکواڈ نے تفصیلی چیکنگ کی ۔