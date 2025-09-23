پی ڈی ایم اے ملتان کے ڈسٹرکٹ منیجر دوران ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق،وزیراعلیٰ کا 1 کروڑ امداد کا اعلان
ملتان (دنیا نیوز)پی ڈی ایم اے ملتان کے ڈسٹرکٹ منیجر عبدالرحمن دوران ڈیوٹی دل کا دورہ پڑنے سے جاں بحق ہوگئے۔ کمشنر عامر کریم خاں اور ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔
کمشنر عامر کریم خان نے کہا مرحوم نے بطور ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آفیسر سیلاب کے دوران بہترین خدمات انجام دیں۔ڈپٹی کمشنر وسیم حامد سندھو نے بھی عبدالرحمن کی وفات پر اظہار تعزیت کیا اور درجات بلندی کیلئے خصوصی دعا کی۔کمشنر اور ڈپٹی کمشنر نے مرحوم کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور اظہار افسوس کیا۔وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے پی ڈی ایم اے آفیسر عبدالرحمن کے اہلخانہ کے لئے ایک کروڑ روپے مالی امداد کا اعلان کیا ہے ۔ وزیراعلیٰ نے مرحوم کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا ۔