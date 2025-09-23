صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبر : فیکٹری میں دھماکا، 14 دہشتگرد ہلاک، 10 شہری جاں بحق

  • پاکستان
خیبر : فیکٹری میں دھماکا، 14 دہشتگرد ہلاک، 10 شہری جاں بحق

پشاور(اے پی پی)ضلع خیبر کے علاقے تیراہ اکاخیل میں خوارج کی قائم کردہ آئی ای ڈی بنانے والی ایک فیکٹری میں زوردار دھماکے کے نتیجے میں کم از کم 14 خوارجی دہشتگرد ہلاک اور 10 شہری جاں بحق ہوگئے۔

پولیس کے مطابق دھماکہ اکا خیل کے شہری علاقے میں خوارج امان گل اور مسعود تشکیل کی قائم کردہ آئی ای ڈی فیکٹری میں ہوا جس سے قریب کے پانچ مکانات بھی تباہ ہو گئے ۔ دھماکے کے نتیجے میں 14 خوارج ہلاک اور 10 شہری جاں بحق ہوئے جنہیں انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کیا جا رہا تھا۔ ذرائع اور مقامی عینی شاہدین نے اس بات کی تصدیق کی کہ دہشت گردوں نے اکاخیل کے گنجان آباد علاقے میں آئی ای ڈی بنانے کی فیکٹری قائم کر رکھی تھی۔ ترجمان پولیس نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان کی انتھک جنگ خوارج کی لعنت کے خلاف ہے اور اس لعنت کو ختم کرنے اور مقامی آبادی کو خوارج کے مذموم عزائم سے محفوظ رکھنے کیلئے پرعزم ہیں۔

