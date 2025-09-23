صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مافیا کا 4 ہزار 907 ایکڑ سرکاری اراضی پر برسوں سے قبضہ

  • پاکستان
لاہور(سیاسی نمائندہ)آڈٹ رپورٹ 2024-25 کے مطابق 4 ہزار 907 ایکڑ 4 کنال سرکاری اراضی پر برسوں سے قبضہ مافیا کا راج برقرار ہے ، محکمہ لائیو سٹاک اینڈ ڈیری ڈویلپمنٹ قابضین سے جگہ خالی کروانے میں ناکام رہا۔

 3 ہزار 527 ایکڑ اراضی کے معاہدے 2009 سے 2012 میں ختم ہوچکے ، تاہم اراضی واگزار نہ کروائی جاسکی۔ رپورٹ کے مطابق 3 ہزار 527 ایکڑ اراضی جھنگ، خانیوال ، جہانگیر آباد میں واقع ہے ۔علاوہ ازیں محکمہ لائیو سٹاک 1 ارب 22 کروڑ 87 لاکھ 82 ہزار کرایہ وصول کر سکا نہ جگہ واگزار کروائی جا سکی۔ محکمہ لائیو سٹاک کی 1 ہزار 380 ایکڑ اراضی پر ناجائز قبضے کا بھی انکشاف ہواہے ، قبضہ مافیا 1 ہزار 380 ایکڑ جگہ رہائشی علاقے اور زرعی زمین کے طور پر استعمال کر رہا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق محکمہ موثر اقدامات لینے اور انکروچمنٹ ختم کروانے میں ناکام رہا ، آڈٹ رپورٹ 2024-25 تیار ہونے تک محکمہ لائیو سٹاک آڈٹ حکام کو جواب نہ دے سکا۔

