پٹرول قیمت 150 سے 200 اور چینی کی 160 سے 170 روپے ہو جائے تو کیایہ ونڈ فال پروفٹ ہوگا؟سپریم کورٹ
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر)سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس سے متعلق کیس میں درخواستگزاران کے وکیل احمد سکھیرا آج بھی دلائل جاری رکھیں گے۔
جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے درخواستوں پرسماعت کی، جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ اگر پٹرول کی قیمت 150 سے 200 روپے اور چینی کی قیمت 160 سے 170 روپے ہو جائے تو کیا یہ ونڈ فال پروفٹ ہوگا؟، وکیل احمد سکھیرا نے جواب دیا کہ ونڈ فال پروفٹ پالیسی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے اور اگر چند لوگ فائدے میں ہیں اور اکثریت نقصان اٹھا رہی ہے تو ٹیکس کا نفاذ کیسے درست ہو سکتا، بعدازاں سماعت آج تک ملتوی کر دی گئی۔