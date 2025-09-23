صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یوتھ ڈویلپمنٹ انڈیکس کی تیاری کیلئے ٹیکنیکل ورکنگ گروپ قائم

اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی حکومت نے یوتھ ڈویلپمنٹ انڈیکس 2026 تیار کرنے کے لئے اعلٰی سطح یوتھ ڈویلپمنٹ ٹیکنیکل ورکنگ گروپ قائم کر دیا، یہ انڈیکس نوجوانوں کی فلاح و بہبود اور ترقی کو جانچنے کے لیے ایک جامع پیمانہ ہوگا۔۔۔

 جو تعلیم، روزگار، صحت، سماجی شمولیت، امن و سلامتی سمیت مختلف شعبوں میں پیش رفت کو ماپنے میں مدد دے گا۔ وزیراعظم آفس سے جاری نوٹیفکیشن کے مطابق ورکنگ گروپ کی سربراہی وزیراعظم کے یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان کریں گے ۔ اس میں اقوام متحدہ کے ذیلی اداروں آئی ایل او ، یونیسو ، یو این ڈی پی ، یو این ایف پی اے کے نمائندے ، ماہرِ معیشت، شماریات ، اکیڈمیہ اور پالیسی ماہرین شامل ہیں۔ اس کا مقصد یوتھ ڈویلپمنٹ انڈیکس(وائے ڈی آئی) کے اشاریوں کو حتمی شکل دینا، طریقہ کار تجویز کرنا، ڈیٹا میں موجود خلا کو دور کرنے کے لیے قابل عمل حل پیش کرنا اور انڈیکس کے پائلٹ ٹیسٹنگ کے بعد اس کا ملک بھر میں نفاذ یقینی بنانا ہے ۔ 

