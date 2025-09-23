غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی :مقررین
اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن، فلسطین ایکشن کولیشن اور فلسطین فورم کے زیراہتمام منعقدہ سیمینار میں مقررین نے کہا کہ غزہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔۔۔
انسانیت کیلئے فلوٹیلا کا بھرپور ساتھ دیا جائے ، امت مسلمہ پہلے جاگ جاتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ سیمینار سے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنمافرحت اللہ بابر پی ٹی آئی رہنما علی محمد خان اورفلسطین فورم کی رہنما حمیراطیبہ و دیگر نے خطاب کیا،مقررین نے کہا ا س وقت غزہ جل رہا ہے ،گلوبل صمود فلو ٹیلا کی وجہ سے سٹیٹ نا کام ہو رہی ،علی محمد خان نے کہا تنظیمیں تو جہاد نہیں کر سکتیں یہ کام حکومتوں کا ہے ۔