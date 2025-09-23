کے پی ٹی اوراے ڈی میں معاہدہ کی کاپی نہیں دی جارہی:قائمہ کمیٹی
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی میری ٹائمز کا اجلاس عبدالقادر پٹیل کی زیر صدارت ہوا۔ نبیل گبول نے کہا کے پی ٹی کا چیئرمین ابھی تک نہیں تعینات ہوا۔
حکام میری ٹائمز نے کہا وزیر اعظم کو سمری کو ارسال کی ہے ۔کمیٹی چیئرمین نے کہا کے پی ٹی اور اے ڈی پورٹس گروپ اے ڈی کے درمیان کے جی ٹی ایل اور کے جی ٹی ایم ایل معاہدے کی کاپی فراہم نہیں کی جا رہی ،میری ٹائمز حکام نے بتایایہ حساس معاملہ ہے ، ابھی کاپی نہیں دے سکتے ۔قادر پٹیل نے کہا قومی سلامتی کے معاملات پر ان کیمرا بریفنگ ہو جاتی ہے ،آپ ان کیمرا بریفنگ دیں یا دستاویز کی کاپی دے دیں۔