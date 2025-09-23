صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اغوابرائے تاوان:ہائیکورٹ نے ایس ایس پی آپریشنزسے رپورٹ طلب کرلی

  • پاکستان
اغوابرائے تاوان:ہائیکورٹ نے ایس ایس پی آپریشنزسے رپورٹ طلب کرلی

اسلام آباد(اپنے نامہ نگار سے)اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس انعام امین منہاس نے اغوا برائے تاوان کے معاملے پر ایس ایس پی آپریشنز سے ایک روز میں رپورٹ طلب کر لی۔

درخواست گزارکے مطابق وقاص اور سہیل نامی دوستوں کے مشرف رسول کے ساتھ 2018 سے کاروباری روابط تھے ،ٹرانزیکشن کے تنازع پر مشرف نے ایک دوست کے بیٹے اور دوسرے دوست کی اہلیہ سمیت تین بیٹیوں کو اغوا کیا اوراسلام آباد پولیس اہلکاروں نے مشرف رسول کے پرائیویٹ گارڈز کے ساتھ مل کر یہ کارروائی کی۔

