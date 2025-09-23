سعودی سرمایہ کاروں کی پٹرولیم ، منرلز ،تعلیمی شعبوں میں دلچسپی
اسلام آباد (ذیشان یوسفزئی)پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان باہمی دفاعی سٹرٹیجک معاہدے کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے امکانات روشن ہوگئے ۔ سعودی عرب سے بزنس کمیونٹی کے اراکین پاکستان کا دورہ کریں گے۔
بزنس لیڈرز نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ سعودی سرمایہ کاروں کا پاکستان میں چیمبرز آف کامرس سے رابطہ ہوگا اور اس کے بعد سعودی عرب سے بزنس کمیونٹی کے وفود پاکستان کا دورہ کریں گے ۔ سعودی سرمایہ کاروں کے پاکستان آنے کے بنیادی رابطوں کا آغاز ہوگیا ۔ سعودی سرمایہ کاروں کا پاکستان کے بڑے چیمبرز جن میں کراچی چیمبر آف کامرس، لاہور چیمبر آف کامرس اور دیگر شامل ہیں، سے رابطہ ہوگا اور پھر سعودی عرب سے بزنس کمیونٹی کے وفود پاکستان آئیں گے ۔ذرائع نے روزنامہ دنیا کو بتایا کہ سعودی سرمایہ کار پاکستان کے پٹرولیم سیکٹر، منرلز اینڈ مائنز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ سرمایہ کار پیٹروکیمیکلز، پلاسٹک ، تعلیم اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کریں گے ۔ اس کے علاوہ جن سیکٹرز میں سعودی عرب کام کررہا ہے ، انہیں اپ گریڈ کیا جائے گا اور ان میں مزید جدت لائی جائے گی۔ ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ سعودی سرمایہ کاروں کا کہنا ہے ہمیں ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جن میں ہم سرمایہ کاری کرسکیں۔ بزنس کمیونٹی نے بتایا دفاعی معاہدے کے بعد اوورسیز ایمپلائمنٹ میں بھی پیش رفت متوقع ہے ، جس سے پاکستان کی ترسیلات زر میں اضافہ ہوگا۔سعودی عرب پہلے بھی ریکوڈک میں سرمایہ کاری کررہا ہے اور کراچی تا پشاور ایم ایل ون ریل منصوبے کے لیے بھی سعودی سرمایہ کاروں کو انگیج کیا جارہا ہے ۔ اس تمام تر صورتحال میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل (ایس آئی ایف سی) تعاون فراہم کرے گی اور سرمایہ کاروں کی مدد کرے گی۔