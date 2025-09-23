کوہستان سکینڈل:مرکزی ملزم ہیڈکلرک کی پلی بارگین درخواست
پشاور(این این آئی)کوہستان میگا سیکنڈل میں اہم پیش رفت سامنے آگئی، مرکزی ملزم سی اینڈ ڈبلیو داسو کوہستان کے ہیڈ کلرک قیصر اقبال نے پلی بارگین کے لئے درخواست دے دی۔
نیب ذرائع کے مطابق ملزم نے درخواست احتساب عدالت میں جمع کی ہے ، ملزم نے بینک اکاؤنٹس اور اربوں روپے کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی پیش کیا ہے ۔ درخواست میں بتایا گیا کہ ملزم دل ، پھیپھڑوں اور کینسر کے عارضہ میں مبتلا اور ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہے ۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم نے شدید بیماری کے باعث نیب سے پلی بارگین کی درخواست منظور کرنے کی استدعا کی ہے ، ملزم نے اپنے تمام اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی مکمل جانچ پڑتال اور حساب کتاب کرنے کی استدعا کی ہے ، ملزم اپنے ذمہ واجب الادا تمام رقم کی ادائیگی کرنے کو تیار ہے ، ملزم کے 10 ارب روپے کے زائد اثاثے اور بینک اکاؤنٹس ہیں ، ملزم کی پلی بارگین کی درخواست ایک دو روز میں منظور کی جاسکتی ہے ۔