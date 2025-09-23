صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوہستان سکینڈل:مرکزی ملزم ہیڈکلرک کی پلی بارگین درخواست

  • پاکستان
کوہستان سکینڈل:مرکزی ملزم ہیڈکلرک کی پلی بارگین درخواست

پشاور(این این آئی)کوہستان میگا سیکنڈل میں اہم پیش رفت سامنے آگئی، مرکزی ملزم سی اینڈ ڈبلیو داسو کوہستان کے ہیڈ کلرک قیصر اقبال نے پلی بارگین کے لئے درخواست دے دی۔

نیب ذرائع کے مطابق ملزم نے درخواست احتساب عدالت میں جمع کی ہے ، ملزم نے بینک اکاؤنٹس اور اربوں روپے کے اثاثوں کا ریکارڈ بھی پیش کیا ہے ۔ درخواست میں بتایا گیا کہ ملزم دل ، پھیپھڑوں اور کینسر کے عارضہ میں مبتلا اور ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس میں زیر علاج ہے ۔ نیب ذرائع کے مطابق ملزم نے شدید بیماری کے باعث نیب سے پلی بارگین کی درخواست منظور کرنے کی استدعا کی ہے ، ملزم نے اپنے تمام اثاثوں اور بینک اکاؤنٹس کی مکمل جانچ پڑتال اور حساب کتاب کرنے کی استدعا کی ہے ، ملزم اپنے ذمہ واجب الادا تمام رقم کی ادائیگی کرنے کو تیار ہے ، ملزم کے 10 ارب روپے کے زائد اثاثے اور بینک اکاؤنٹس ہیں ، ملزم کی پلی بارگین کی درخواست ایک دو روز میں منظور کی جاسکتی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

غزہ میں جنگ رکوائیں:8مسلم ممالک کے سربراہوں کا ٹرمپ سے مطالبہ

تکنیکی غلطی ؟ فلسطین کانفرنس کے دوران عالمی رہنماؤں کے مائیک بند

فلسطینیوں کی حالت زار پر عالمی ضمیر کب جاگے گا؟ اسحاق ڈار

ٹرمپ نوبیل انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کروائیں:فرانسیسی صدر

لندن کے میئر صادق خان شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں:ٹرمپ

سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز انتقال کر گئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak