75 کروڑ ڈالر زر مبادلہ کیلئے پانڈا بانڈ اجرا اور کمرشل فنانسنگ کا منصوبہ تیار
اسلام آباد (مدثر علی رانا) حکومت نے 75 کروڑ ڈالر کے زرمبادلہ کے حصول کے لیے دو منصوبے تیار کیے ہیں، ذرائع کے مطابق چین کی مارکیٹ میں پہلا پانڈا بانڈ جاری کرنا اور بین الاقوامی بینکوں کے اشتراک سے کمرشل فنانسنگ شامل ہے۔
حکومت 30 ستمبر 2025 کو یوروبانڈ کی 50 کروڑ ڈالر کی ادائیگی کے پیش نظر، ڈالر میں فنڈنگ حاصل کرنے کے لیے 30 سے 50 کروڑ ڈالر تک کی کمرشل فنانسنگ حاصل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے ۔ یہ قرض ڈیوچے بینک، سٹینڈرڈ چارٹرڈ اور دیگر بین الاقوامی بینکوں کے کنسورشیم کے ذریعے حاصل کیا جائے گا جس کے لیے بین الاقوامی بینکوں کو گارنٹی دی جائے گی۔ آئی ایم ایف کا جائزہ مشن اسی ہفتے پاکستان پہنچ رہا ہے جس کے باعث حکومت زرمبادلہ ذخائر پر دباؤ کم کیے بغیر بیرونی واجبات کی ادائیگی کی منصوبہ بندی کر رہی ہے ۔ 25 کروڑ ڈالر پانڈا بانڈز کا ابتدائی اجرا جلد متوقع ہے ۔ پاکستان تاریخ میں پہلی بار چین کی انٹر بینک بانڈ مارکیٹ میں پانڈا بانڈ جاری کرنے جا رہا ہے جس کے ذریعے ابتدائی طور پر 25 کروڑ ڈالر چینی یوآن کے برابر اکٹھے کیے جائیں گے ۔ پانڈا بانڈز کی مدت تین سال اور شرح منافع مقررہ فکسڈ ریٹ پر ہو گی جو سنگل ڈیجٹ میں رہنے کی توقع ہے ۔
پاکستان کے پانڈا بانڈز اجرا میں ایشیائی ترقیاتی بینک اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک 95 فیصد تک گارنٹی فراہم کریں گے ، جو بانڈ ہولڈرز کو براہِ راست فراہم کی جائے گی۔ گارنٹی کی زیادہ سے زیادہ حد 28.5 کروڑ ڈالر مقرر کی گئی ہے جس میں سے اے ڈی بی 16 کروڑ جبکہ اے آئی آئی بی 12.5 کروڑ ڈالر کی ضمانت دے گا۔ پانڈا بانڈ کے اجرا کا ہدف نومبر 2025 رکھا گیا ہے جو دونوں ممالک میں متعلقہ ریگولیٹری منظوریوں کے بعد مکمل ہو گا۔ اس بانڈ کی فنانشل ایڈوائزری اور انڈر رائٹنگ کی خدمات چائنا انٹرنیشنل کیپٹل کارپوریشن اور حبیب بینک لمیٹڈ فراہم کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو آئندہ مالی سال میں مزید ایک ارب ڈالر کی یوروبانڈ ادائیگی اپریل 2026 میں کرنی ہے جس کے لیے بھی متبادل ذرائع سے زرمبادلہ کے حصول پر غور جاری ہے تاکہ سٹیٹ بینک کے زرمبادلہ ذخائر پر بوجھ نہ پڑے ۔