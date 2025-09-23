سعودیہ سے تعلقات مزید مستحکم ہونگے
اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستان کی پارلیمان اور عوام کی جانب سے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، شاہی خاندان، مجلسِ شوریٰ اور سعودی عرب کے برادر عوام کو سعودی عرب کے 95ویں قومی دن پر دلی مبارکباد پیش کی، جو آ ج 23 ستمبر کو منایا جارہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں تعلقات مشترکہ مذہبی، اخلاقی اور سماجی اقدار پر مبنی ہیں۔ ایاز صادق نے 18 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونیوالے دفاعی معاہدہ کو سنگِ میل قرار دیتے ہوئے دونوں برادر ممالک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ عزم، باہمی اعتماد اور برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے ۔ پاکستان سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کیلئے پر عزم ہے ۔ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ نے بھی سعودی قیادت، مجلسِ شوریٰ اور عوام کو 95ویں قومی دن کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔