صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سعودیہ سے تعلقات مزید مستحکم ہونگے

  • پاکستان
سعودیہ سے تعلقات مزید مستحکم ہونگے

اسلام آباد(نامہ نگار)سپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے پاکستان کی پارلیمان اور عوام کی جانب سے خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان، شاہی خاندان، مجلسِ شوریٰ اور سعودی عرب کے برادر عوام کو سعودی عرب کے 95ویں قومی دن پر دلی مبارکباد پیش کی، جو آ ج 23 ستمبر کو منایا جارہا ہے۔

انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک میں تعلقات مشترکہ مذہبی، اخلاقی اور سماجی اقدار پر مبنی ہیں۔ ایاز صادق نے 18 ستمبر کو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ہونیوالے دفاعی معاہدہ کو سنگِ میل قرار دیتے ہوئے دونوں برادر ممالک کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ عزم، باہمی اعتماد اور برادرانہ تعلقات کی مضبوطی کی علامت ہے ۔ پاکستان سعودی عرب سے اپنے تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کیلئے پر عزم ہے ۔ڈپٹی سپیکر قومی اسمبلی سید غلام مصطفیٰ شاہ نے بھی سعودی قیادت، مجلسِ شوریٰ اور عوام کو 95ویں قومی دن کی پرخلوص مبارکباد پیش کی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak