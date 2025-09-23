صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسانوں کی ضرورت کے مطابق تحقیق

  • پاکستان
کسانوں کی ضرورت کے مطابق تحقیق

اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ زرعی تحقیق کو براہ راست کسانوں اور صنعت کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ سائنسی ایجادات کو عملی حل میں ڈھالا جا سکے۔۔۔

 جو غذائی تحفظ اور معیشت کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ چینی اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے وفد کے ساتھ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وفاقی وزیر نے زور دیا کہ پی اے آر سی کی تبدیلی کے روڈ میپ میں واضح ٹائم لائنز، قابلِ پیمائش اہداف اور پائیدار سرمایہ کاری کا طریقۂ کار شامل ہونا چاہئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
تارکینِ وطن کے رویے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملتان کے چند قدیمی اور تاریخی کھڈے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
بحران کا ’سیندور‘ اور معرکۂ حق کی ’’ بنیانٌ مرصوص‘‘
عرفان صدیقی
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
پاک سعودی سکیورٹی تعاون
ڈاکٹر حسن عسکری رضوی
رشید صافی
مودی کی ’’سودیشی‘‘ مہم
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak