کسانوں کی ضرورت کے مطابق تحقیق
اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر برائے قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ زرعی تحقیق کو براہ راست کسانوں اور صنعت کی ضروریات کے مطابق ہونا چاہیے تاکہ سائنسی ایجادات کو عملی حل میں ڈھالا جا سکے۔۔۔
جو غذائی تحفظ اور معیشت کی ترقی میں مددگار ثابت ہوں۔ چینی اکیڈمی آف ایگریکلچرل سائنسز کے وفد کے ساتھ اعلیٰ سطح کے اجلاس میں وفاقی وزیر نے زور دیا کہ پی اے آر سی کی تبدیلی کے روڈ میپ میں واضح ٹائم لائنز، قابلِ پیمائش اہداف اور پائیدار سرمایہ کاری کا طریقۂ کار شامل ہونا چاہئے۔