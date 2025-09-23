صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ:ہائی ٹرانسمیشن لائن پر کام کرنیوالے 3 اہلکار اغوا

نوشہرہ (نمائندہ دنیا) نوشہرہ میں مبینہ طور پر کالعدم تنظیم نے ہائی ٹرانسمیشن لائن پر کام کرنے والے تین اہلکاروں کو گاڑی سمیت گن پوائنٹ پر اغوا کرکے نامعلوم مقام پر منتقل کردیا۔

نوشہرہ پولیس کے مطابق تین اہلکاروں کو نظام پور کے علاقے حصار تنگ سے اغوا کیا گیا۔ ذ رائع کے مطابق تینوں اہلکار ہائی ٹرانسمیشن لائن کی تنصیب کاکام کرنیوالی کمپنی کے ملازم ہیں۔تھانہ نظام پور کے ایس ایچ او کی رپور ٹ پر سی ٹی ڈی نے مقدمہ درج کرلیاہے ۔ملزمان کی گرفتاری اور مغویوں کی بازیابی کے لیے نوشہرہ ،اٹک اور کوہاٹ میں سرچ آپریشن کیاگیا جو تاحال جاری ہے۔

