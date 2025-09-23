صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حیدرآباد میں پولیو وائرس کا نیا کیس ملک میں مجموعی تعداد27 ہوگئی

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وزارت قومی صحت نے سندھ میں حیدرآباد سے پولیو وائرس کے نئے کیس کی تصدیق کی ہے، نیشنل ای او سی کے مطابق رواں سال پاکستان میں پولیو کے کیسز کی مجموعی تعداد 27 ہو گئی ہے۔۔۔

 جبکہ 2025 میں سندھ میں پولیو کے 7 کیسز کی تصدیق ہو چکی ہے ، نیشنل ای او سی کے مطابق پولیو لاعلاج مرض ہے جو عمر بھر معذوری کا باعث بنتا ہے ، والدین ہر مہم میں اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے لازمی پلوائیں، آئندہ ملک گیر پولیو مہم 13 سے 19 اکتوبر تک منعقد ہوگی، 4 لاکھ سے زائد پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو ویکسین پلائیں گے۔

