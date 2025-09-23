کرتارپور:بابا گورو نانک کی برسی کی تقریبات اختتام پذیر
لاہور ،شکرگڑھ،عیسیٰ چوک (خبر نگار،تحصیل رپورٹر،نامہ نگار )گورودوارہ کرتار پور صاحب میں سکھوں کے عظیم روحانی پیشوا بابا گورو نانک دیو جی کی 486ویں برسی کی تین روزہ تقریبات اختتام پذیر ہو گئیں۔
پاکستان سمیت دنیا بھر سے آئے 3 ہزار سے زائد یاتری تین روزہ قیام کے بعد اپنے اپنے دیسوں کو واپس لوٹ گئے ، اپنے قیام کے دوران یاتریوں نے دربار صاحب کرتار پور حاضری دی، عبادات کیں اور بابا گورو نانک جی سے منسوب مقدس مقامات کی زیارت کی۔ برسی کے دوسرے روز یاتریوں نے عقیدت سے نگر کیرتن کا دربار ٹرمینل سے زیرو لائن تک مرکزی جلوس نکالا جس میں پھولوں سے آراستہ مرکزی گاڑی کو خصوصی توجہ کا مرکز بنایا گیا۔ تیسرے اور آخری روز اجتماعی عبادات، کیرتن اور دعائیہ تقریب کے بعد یاتری واپس روانہ ہوگئے ۔اختتامی تقریب میں صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور پردھان پاکستان سکھ گوردوارہ پربندھک کمیٹی، سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے سکھ کمیونٹی کے ہمراہ شجرکاری مہم میں حصہ لیتے ہوئے پودا لگایا۔ اس موقع پر خطاب میں سردار رمیش سنگھ اروڑہ نے کہا پاکستان کی سرزمین بابا گورو نانک جی کی تعلیمات اور پیغام امن کی علمبردار ہے ۔ دربار صاحب کرتار پور دنیا بھر کے سکھوں کیلئے ایک روحانی مرکز ، امن اور بھائی چارے کی علامت ہے ، یہاں یاتریوں کو نہ صرف مذہبی آزادی میسر ہے بلکہ بین المذاہب ہم آہنگی کا عملی مظاہرہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ۔ حکومت پاکستان اقلیتوں کے مذہبی آزادی کے حق کو یقینی بنانے کیلئے ہمیشہ اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔